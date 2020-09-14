شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 14-9-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 14-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات ، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، مقابل 18.57 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع ، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.60 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.59 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.56 جنيه للشراء.

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18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.57 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.58 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.56 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي مؤخرا أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي إنه وفقا لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي ثمانية بالمئة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7 بالمئة توقعه في يونيو.

وقالت لاجارد إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازالت قائمة عقب جائحة فيروس كورونا، وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر.