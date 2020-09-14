شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أبوظبى تطلق شركة جديدة لتنويع مصادر الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة إن الشركة القابضة المدعومة من الحكومة أطلقت شركة جديدة باسم "سلال" لتنويع مصادر المنتجات الغذائية وتحفيز أنشطة الأغذية الزراعية والمصنعة محليا. تستحوذ القابضة على شركات في مجال السلع الأساسية والزراعة. Advertisements وتضم محفظتها الشركة القابضة العامة (صناعات) التي لها شركات تابعة تتاجر في الأغذية الزراعية إلى جانب أصول صناعية. وتملك أيضا شركة الظاهرة القابضة المتخصصة في أعلاف الماشية والسلع الغذائية الأساسية.

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