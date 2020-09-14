شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تصعد بنسبة 0.22% مدفوعة بارتفاع 4 أسهم أبرزها "الأهلى المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% رابحاً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 701.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.40%، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.11% مدفوعا بصعود سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 1.71%، 0.59%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، عن إطلاق منصة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الصين وهما استثماران في مجموعة لو داوييه الطبية وwedoctor.

وفي سياق آخر أعلنتا مجموعة فنادق الخليج، الشركة البحرينية للترفيه العائلي، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في سبتمبر 2020.