شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع 8 نقاط بجلسة الاثنين وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% رابحاً 8 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 316.8 مليون سهم محققة ما قيمته 298.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4929 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها السلع بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاعات الخدمات، النقل، الاستثمار بنسبة 0.14%، 0.11%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.17%.
وقفز 24 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.51%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.36%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين -أمان بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 88.4 مليون درهم.
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