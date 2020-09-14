شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط تعاود التراجع بجلسة الاثنين..وهبوط 8 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود سوق مسقط للأوراق المالية، التراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.20% خاسراً 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3684.500 نقطة، بعد صعودها خلال جلسة أمس، وبلغ حجم التداول 8.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 405 صفقة لعدد 31 سهماً.

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وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.94%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.85%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.17%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.60%، فيما تصدر سهم "النهضة للخدمات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 621.5 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية القطرية، عن تعيين حسين ياسين علي اللواتي، في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ليحل محل نافين كومار الذي استقال اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.