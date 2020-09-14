شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 12842 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 4234 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2772 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 979 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية المجمعة خلال النصف الأول من عام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 505 مليون جنيه، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 67 مليون جنيه، ووصل نسب المساهمين من صافي الخسائر الفترة إلى 14.4 مليون جنيه.

وفي سياق آخر وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، على الاستحواذ على أسهم معامل مصر ذات الـ8 فروع ببني سويف والمنيل وأطفيح مقابل 10 ملايين جنيه، على أن يتم سداد مليون جنيه مع توقيع عقد البيع، وسداد باقي المبلغ في 16 ديسمبر المقبل.