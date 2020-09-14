شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.11%.. ورأسمالها يربح 2.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% رابحاً 5.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4515.113 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.834 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 1.3مليار سهم، بقيمة 4.05 مليار درهم، عبر تنفيذ 1767 صفقة.

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وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.87%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 5.54%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.15%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 1.87%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.68%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 1.16%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.14%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 101.3 مليون درهم.