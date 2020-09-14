شكرا لقرائتكم خبر عن %56 حصة التعاون للبترول في مجال تموين السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أعمال الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020 ، حيث أكد الملا أن برامج عمل الوزارة وخططها المستقبلية تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير امدادات الوقود للسوق المحلى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية بما يسهم فى تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان، وكذلك توفير احتياجات المشروعات القومية من الوقود والتى تنفذها الدولة في كافة ربوع مصر ، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة ( ATG)ووضع أجهزة التتبع (GPS) فى سيارات نقل المنتجات البترولية، والتحول الرقمى في الأنشطة المختلفة في اطار برنامج إدارة الموارد والأصول ERP"" والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة .

ووجه بالتوسع في اقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموين السيارات بالوقود خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وسرعة تنفيذ مشروعات تطوير المستودعات، كما شدد على أهمية استمرار التوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية، وطالب الملا باستغلال المساحات فى محطات التموين القائمة وبحث إمكانية إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة.

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وأشار إلى أن شركتى التعاون ومصر للبترول كان لهما دوراً مهماً فى توفير منتجات التعقيم والتطهير بكافة المنافذ ومحطات التموين التابعة لهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين، وذلك فى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

واستعرض المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول أهم نتائج الاعمال خلال العام، حيث أوضح أن اجمالى الكميات المباعة من المنتجات البترولية بلغ 6.5 مليون طن، تتضمن مبيعات حوالى 5.6 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال 1165 محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع انحاء مصر، مشيراً إلى أن حصة الشركة من إجمالى السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصتها من الزيوت 18%، و56% من حصة السوق في مجال تموين السفن، بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية.

وحضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للمالية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.