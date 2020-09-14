شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالختام وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% رابحاً 16.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5362.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحاً 22.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5877.26 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4345.85 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحاً 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4395.03 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 399.3 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المنافع بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.01%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.32%.

Advertisements

وجاء سهم الشركة التجارية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.37%، يليه سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 10.73%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.65%، فيما تصدر سهم شركة الاستثمارات الوطنية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.26% يليه سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 10.13%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.10%.

وفي سياق آخر أعلن بنك وربة، أنه لا توجد أي معلومات جوهرية تؤثر على كمية التداول في الوقت الحالي، وهذه نتيجة تداولات طبيعية يومية بين المساهمين.