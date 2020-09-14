شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: التسوية لـ1690 وتثبيت 1011 وترقية 111 موظفاً في اغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ جهوده خلال شهر أغسطس الماضي في تقرير نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح الجهاز أنّه وافق على إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا ب "التسوية" لعدد (1690) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت عدد (1011) موظفاً من العاملين المؤقتين فضلاً عن ترقية (111) موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ووافق الجهاز أيضا على نقل عدد (204) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (166) موظفاً من العاملين المؤقتين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، كما وافق أيضاً على منح حافز التميز العلمي لعدد (91) موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وفي سياق متصل، وافق الجهاز على تنفيذ قرارات تكليف لعدد (994) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية. كما انتهى الجهاز من دراسة تمويل درجات لعدد (159) وظيفة ببعض الجهات الإدارية، وانتهى من دراسة تنفيذ عدد (141) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما انتهى الجهاز من دراسة تصويب أوضاع وظيفية لعدد (6) موظفين.

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وخلال شهر أغسطس الماضي انتهى الجهاز أيضاً من دراسة نقل عدد (49) مُوّظفاً من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على مجموعة نوعية مُغايرة، أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شغل بعض الوظائف القيادية لعدد (110) وظيفة في بعض الجهات الإدارية.

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي لعدد (10) جهات إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضاً من تقييم عدد (1896) مُتقدماً للندب من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى النيابة العامة وذلك بمركز تقييم القُدرات والمُسابقات التابع للجهاز. كما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف في عدد (17) جهة إدارية.

وفي سياق الخُطط التدريبية، وافق الجهاز على تنفيذ عدد (1) خطة تدريبية لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة. وانتهى من تنفيذ عدد (4) برامج تدريبية استفاد منها (227) مُتدرباً مُرشّحاً لشغل وظائف قيادية بالوحدات المُختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020/2021.

وأخيراً وليس آخراً، انتهى الجهاز من دراسة (492) شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.