الناتج الصناعى لمنطقة اليورو يرتفع بفضل زيادة إنتاج السلع الرأسمالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات اليوم الاثنين أن الناتج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع كما كان متوقعا مقارنة مع الشهر السابق في يوليو بفضل زيادة إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، لكنه مازال يقل كثيرا عن مستويات العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في التسع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعد 4.1 بالمئة عن الشهر السابق، لكن مع نزوله 7.7 بالمئة على أساس سنوي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا شهريا أربعة بالمئة وانخفاضا سنويا 8.2 بالمئة.

وزاد إنتاج السلع الاستثمارية 5.3 بالمئة على أساس شهري، ونما إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 4.7 بالمئة، لكن كليهما ظل أقل بكثير عن مستويات العام الماضي عند -10.4 بالمئة و-3.8 بالمئة على الترتيب، إذ يعاني اقتصاد منطقة اليورو تحت وطأة انخفاض في النشاط الاقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد-19.