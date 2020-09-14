شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت دون 40$ للبرميل قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتتداول دون 40$ للبرميل ، لتستأنف خسائرها التي توقفت فى اليوم السابق ، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل مخاوف ضعف الطلب العالمي ، خاصة فى ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وانخفض خام برنت بحوالي 0.8% إلى مستوي 39.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.72$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.06$.

عند تسوية الجمعة ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما فقدت الأسعار فى اليوم السابق متوسط 2% بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تجدد الشكوك حول وتيرة تعافي مستويات الطلب العالمي.

وسجل خام برنت فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي مستوي 39.34$ للبرميل الأدنى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي ، عقب الزيادة المفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية.

لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

قالت مجموعة أوراسيا الاستشارية فى مذكرة إن تفشي المرض مجددا يهدد آمال تعافي الاقتصاد العالمي ،والذي بدوره سوف يقلل الطلب على الوقود ،على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يعيد أرباح مصافي التكرير إلى المنطقة الإيجابية.