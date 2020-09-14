شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع فى مستهل تعاملات الأسبوع بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بجانب آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.75% إلى مستوي 26.95$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.75$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.64$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من على مستوى فى أسبوع عند 27.49$ للأوقية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت أسعار الفضة أكثر من 0.25% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي .

يأتي هذا التراجع بسبب تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، خاصة بعد تحسن المعنويات بالأسواق، بفضل آمال قرب التوصل للقاح الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويدعم أسعار الفضة أيضا آمال تحسن الطلب فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم" مع توالي البيانات التي تؤشر بأن الاقتصاد الصيني يستعيد عافيته سريعا ويتخلص من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.