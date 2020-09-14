شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التراجع والأسواق فى انتظار اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن المعنويات بمعظم أسواق المال العالمية ، بعد الأنباء الإيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 92.99 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.29 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.33 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 93.66 نقطة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وتجدد مخاوف نقص سيولة الدولار بعد عمليات بيع مفتوحة فى قطاع التكنولوجيا فى أسواق وول ستريت.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية ، خاصة فى أسيا وأوروبا ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، بعد الأنباء الإيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

أفادت الأنباء أن شركة استرا زينيكا قد استأنفت التجارب السريرية "المرحلة الثالثة" على عقارها المرشح للوقاية من فيروس كورونا ، بعدما تم تعليق تلك التجارب الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

تتجه أنظار معظم أسواق المال العالمية صوب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي ينطلق غدا الثلاثاء على أن تصدر القرارات فى ختام الاجتماع يوم الأربعاء ، تكمن أهمية هذا الاجتماع أنه الأول منذ أن كشف "جيروم باول" النقاب فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي عن تحول هام فى السياسة النقدية الأمريكية نحو تحمل أكبر قدر من التضخم فى سبيل تحقيق دفع الاقتصاد للتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.