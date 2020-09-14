شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بفضل آمال لقاح فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع تحسن المعنويات بمعظم أسواق المال العالمية ، بفضل آمال أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، بجانب موجة من أنشطة الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبرى.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:12 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، بفضل نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي المخاوف حيال التعافي الاقتصادي فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بنسبة 0.7 % ، بعد أخبار إيجابية عن جائحة فيروس كورونا.

أفادت الأنباء أن شركة استرا زينيكا قد استأنفت التجارب السريرية "المرحلة الثالثة" على عقارها المرشح بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، بعدما تم تعليق تلك التجارب الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق إنها ستشتري مصمم الرقائق البريطاني "أرم" من مجموعة سوفت بنك اليابانية بمقابل يصل إلى 40 مليار دولار.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأقل من 0.1% ،لكنه فقد أكثر من 2.5% على مدار كامل جلسات الأسبوع الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1 %.