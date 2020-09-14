شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، ويكبح المكاسب تحسن المعنويات بالأسواق وضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,954.68$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,939.40$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,937.38$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,966.53$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا قرابة 0.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تمسك الأسعار بالتداول أعلى حاجز 1,900$ للأونصة.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع بسبب تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، خاصة بعد تحسن المعنويات بالأسواق، بفضل آمال قرب التوصل للقاح الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبفضل تلك المعنويات ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية ، خاصة فى أسيا وأوروبا ، الأمر الذي قلص من إقبال المستثمرين على شراء معدن الذهب كملاذ آمن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 4.96 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,248.00 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 29 تموز/يوليو الماضي.