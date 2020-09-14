باي بال يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 14-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.20% بما يعادل -6.09 نقطة ليستقر على سعر 184.00 دولار، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 184.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 168.84.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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