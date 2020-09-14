شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.20% بما يعادل -6.09 نقطة ليستقر على سعر 184.00 دولار، ليتخطى السهم بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 184.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 168.84.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط