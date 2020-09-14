شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا التراجع إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -5.89 نقطة ليستقر على سعر 486.58 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 470.78، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 526.41.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه