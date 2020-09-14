مايكروسوفت محاط بالضغوط السلبية – تحليل – 14-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.65% بما يعادل -1.34 نقطة ليستقر على سعر 204.03 دولار، في ظل تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يبطئ من عمليات بيع السهم بتداولاته القادمة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 203.89، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 190.57.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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