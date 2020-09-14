شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.65% بما يعادل 0.32 نقطة ليستقر على مستوى 49.28 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 46.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه