شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -11.30 نقطة ليستقر على سعر 1,520.72 دولار، وقد جاء انخفاض الزوج بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,580.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 1,476.58 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط