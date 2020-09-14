شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية تُعلق التداول على "أسلاك" لحين تخفيض أسهم الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية عن تعليق التداول على سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وقالت السوق المالية "تداول"، في بيان لها، إن تعليق التداول سيتم تطبيقه إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية.

هذا ومن المُقرر أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 32.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

ويُذكر أن عمومية الشركة اعتمدت، في يوليو الماضي، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مال الشركة من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، ليتراجع الأسهم المصدرة من 43.875 مليون سهم إلى 35.100 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد مُقابل كل خمسة أسهم أصلية.

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وأشارت الشركة إلى أن الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هى إلغاء عدد 8.8 مليون سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى إرتفاع حجم المبيعات والذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح. وقد صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وإنخفاض المصروفات العمومية وإنخفاض الإيرادت الإخرى وإرتفاع مصروف الزكاة.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 27.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.