شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني توقع عقداً لتقديم حلول لوجستية مع مجموعة سيرا القابضة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توقيعها لعقد تقديم حلول لوجستية مع مجموعة سيرا القابضة وذلك في إطار التعاون بين الشركتين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة العقد تبلغ 6.476 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وبحسب البيان، يتضمن العقد توريد حلول تخزين لوجستية لمستودعات مجموعة سيرا القابضة في عدة مناطق من مدن المملكة العربية السعودية.

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وتتوقع الصمعاني أن يكون الأثر المالي لهذا العقد اعتباراً من النصف الثاني من هذا العام 2020، والربع الأول 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.