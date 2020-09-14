شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الكويت الوطني بقيمة 84.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنك الكويت الوطني.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة التمويل تبلغ 84.592 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تبدأ في 13 سبتمبر الجاري وتنتهي في 15 يوليو 2020.
وتستهدف الشركة من التمويل تغطية تسهيلات تمويل مشاريع، وتسهيلات كفالات لإصدار خطابات ضمان.
وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الأحد، تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من مجموعة سامبا المالية (اتفاقية مرابحة عامة) لتمويل المشاريع الجديدة، بقيمة 120.235 مليون ريال
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى النمو في الإيرادات بشكل رئيسي، وذلك نتيجة الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت إلى الزيادة في الإيرادات.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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