شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر بفعل مخاوف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت فى اليوم السابق ، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل مخاوف ضعف الطلب العالمي ، خاصة فى ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 1.1% إلى مستوي 36.87$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.30$، وسجل أعلى مستوي عند 37.65$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 0.8% إلى مستوي 39.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.72$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.06$.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما فقدت الأسعار العالمية متوسط 2% بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط متوسط 5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تجدد الشكوك حول وتيرة تعافي مستويات الطلب العالمي.

وانخفض الخام الأمريكي فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع الماضي لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 36.15$ للبرميل ،وسجل خام برنت مستوي 39.34$ للبرميل الأدنى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي ، عقد الزيادة المفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية.

لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى الهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

قالت مجموعة أوراسيا الاستشارية فى مذكرة إن تفشي المرض مجددا يهدد آمال تعافي الاقتصاد العالمي ،والذي بدوره سوف يقلل الطلب على الوقود ،على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يعيد أرباح مصافي التكرير إلى المنطقة الإيجابية.