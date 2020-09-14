شكرا لقرائتكم خبر عن استأنف الرحلات الجوية التجارية الكويتية إلى "صبيحة" و"باريس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استئناف تشغيل رحلاتها المجدولة إلى "باريس" و"صبيحة" في تركيا، إذ ستشغل الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً من وإلى مطار صبيحة اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، خلال أيام السبت والإثنين والخميس، وستشغل رحلتين أسبوعياً من وإلى باريس اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل خلال يومي الأحد والخميس.

وبدأت الخطوط الكويتية طرح تذاكر السفر للبيع إلى وجهتي مطار صبيحة وباريس عبر عدة وسائل مختلفة، وبإمكان العملاء الكرام البدء بحجز تذاكر السفر عبر الاتصال بخدمة الخط الساخن 171 أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخطوط الكويتية، إضافة إلى تحميل التطبيق الخاص بالشركة، بحسب صحيفة الجريدة.

وشددت على اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد ووضعتها الإدارة العامة للطيران المدني من خلال تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة إضافة إلى تعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، والتزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين وتوجيههم على الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

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وذكرت المصادر أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام في حين اجتماع الحكومة، الأخير، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، فيما تم استثناء فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.