شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُعد خطة لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا.

وقال المصدر إن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا ستتم بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، بحسب "العربية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع تصريح مسؤول وزارة الداخلية الذي أشار إلى أهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا.

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وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

يشار إلى أن المملكة قررت في منتصف مارس الماضي تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن حكومة المملكة قررت تعليق الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس الماضي.