شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى شهرين والأنظار على البرلمان البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، بينما ينصب تركيز المستثمرين على البرلمان البريطاني الذي يستعد لمناقشة قانون ينتهك شروط اتفاق انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.2863$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2795 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2775$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 1.2762$.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم، فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" نسبة 3.6% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي.

تعاذ الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى نحو ستة أشهر إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بين لندن وبروكسيل حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل تباطؤ الطلب على العملة بعد تحسن معنويات المستثمرين وانتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية.

يستعد البرلمان البريطاني هذا الأسبوع، لمناقشة مشروع قانون تعترف الحكومة البريطانية بأنه ينتهك شروط اتفاق انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ، إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تعطل الاتفاق بالكامل ،وهو ما يمهد لخروج البلاد فعليا دون أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.