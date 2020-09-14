شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 40.00 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 38.80 ثم 37.12 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابط يشترط الثبات دون مستويات 40.55 و41.36.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.36

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط