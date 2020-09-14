شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية ليقترب من الدعم المحوري 36.75، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو تحقيق أهداف سلبية إضافية تصل إلى 34.00، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية الآن تدعم فرص التوجه نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 38.44 كمحطة أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.30 والمقاومة 39.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد