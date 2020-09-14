شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 26.90، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 25.06، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط