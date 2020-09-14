شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، مستقراً حول 1945.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1934.86، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80 بعد تخطي المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 1975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد