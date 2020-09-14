شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية إضافية لكنه يظهر إشارات ارتداد هابط الآن، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، مدعوماً بفقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يتواجد عند 1.2705، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1.2880.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2705 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط