شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1855 منذ الصباح، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.1900 وتمتد إلى 1.2011، بينما يتواجد الهدف الرئيسي التالي للموجة الهابطة المقترحة عند 1.1720.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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