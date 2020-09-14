شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني والأنظار على الانتخابات اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ومع التطلع لنتائج الانتخابات اليابانية لتحديد رئيس الوزراء الياباني الجديد خلفاً للرئيس الوزراء الذي استقال مؤخراً لأسباب صحية شينزو آبي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 106.05 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.15 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.01 بينما حقق الأعلى له عند 106.18، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.16.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 8.7% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو والتوقعات بارتفاع 8.0% ومقابل ارتفاع 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية النهائية للمؤشر ذاته تراجع 15.5% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات بتراجع 16.1%.

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وفي نفس السياق، تابعنا أيضا عن ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي أوضحت تسارع النمو إلي 9.6% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.2%، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي لليابان والتي أظهرت تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 9.0% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق حالياً لنتائج انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لاختيار زعيم الحزب الذي سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا المرشح الأوفر حظاً لخلافة آبي ويليه وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا، ثم وزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أفاد على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.