شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الواردات المصرية من الأدوية لـ 151 مليون دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، تراجع غالبية الواردات المصرية من السلع والمنتجات خلال شهر مايو الماضي، باستثناء واردات مصر من الأدوية والتي شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية نحو 151.7 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 145 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 6.7 ملايين دولار.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات المواد الغذائية تراجعت إلى مستوى 841.7 مليون دولار مايو الماضي، مقابل مليار و303 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 461.3 مليون دولار، يليها الواردات من المنسوجات وبلغت قيمتها 156.5 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 336.6 مليون دولار مايو 2019، بتراجع بلغ 180 مليون دولار.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من الملابس نحو 31.8 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 81 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 50.8 مليون دولار، كما تراجعت واردات الزجاج لتصل إلى 8.8 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 21 مليون دولار في مايو 2019، بتراجع بلغ نحو 13.8 مليون دولار، وأخيرا تراجعت الواردات المصرية من الحديد والصلب لتصل إلى 396.2 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 508.3 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 112.1 مليون دولار.
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