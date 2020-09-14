شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعاني من ثبات المتوسط المتحرك- تحليل - 14-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج دون المقاومة المحورية الممتدة نحو 126.25 إلا أنه يضطر لتشكيل تذبذب جانبي مؤقت متأثرا بتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 125.40.

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, ليزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي وليمكنه ذلك من كسر المتوسط المتحرك 55 والبدء بتسجيل الأهداف السلبية بانجذابه نحو 124.12 و 123.40 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 124.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط