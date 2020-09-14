الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 14-9-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إغلاق سلبي جديد بثباته دون مستوى 137.35 والذي يشكل امتداد للدعم المكسور ليؤكد ذلك الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيمد السعر بعزم سلبي جديد وليمكنه ذلك من مواصلة الهبوط ليستهدف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 134.80 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 133.68.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 134.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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