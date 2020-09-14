شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل - 14-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إغلاق إيجابي جديد بثباته فوق مستوى 915.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه قريبا للهجوم الصاعد والمنتظر سابقا, حاليا وبمحاولة تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه صاعدة سيزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الرئيسية التي تبدأ من 1040.00 وصولا نحو 1105.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل - 14-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.