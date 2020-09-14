شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل - 14-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إغلاق إيجابي جديد بثباته فوق مستوى 915.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه قريبا للهجوم الصاعد والمنتظر سابقا, حاليا وبمحاولة تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه صاعدة سيزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الرئيسية التي تبدأ من 1040.00 وصولا نحو 1105.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد