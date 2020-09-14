شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بموجه إيجابية جديدة– تحليل -14-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس تداولاته بتشكيل موجة صاعدة جديدة ليعزز بذلك الترجيح الصاعد وليستقر ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق. فثبات الدعم الرئيسي الممتد نحو 2.9500 وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سنبقى على توقعنا بمحاولة استهداف السعر لمستوى 3.1200 وصولا نحو 3.3000 خلال الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9800 و 3.1200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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