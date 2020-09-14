شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول العودة إلى القناة الهابطة – تحليل - 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول مقاومة القناة الهابطة ويحاول التداول دونها، حيث يقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو مناطق 0.9000 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9192.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط