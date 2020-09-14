شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول العودة إلى القناة الهابطة – تحليل - 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول مقاومة القناة الهابطة ويحاول التداول دونها، حيث يقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو مناطق 0.9000 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9192.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يحاول العودة إلى القناة الهابطة – تحليل - 14-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.