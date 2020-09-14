شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار ضيق حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7350، بانتظار كسر مستوى 0.7250 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 0.7135 وتمتد إلى 0.6964.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7320
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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