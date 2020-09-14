الاقتصاد

سعر عقود خام برنت ضمن نموذج سلبي – تحليل - 14-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر عقود خام برنت صعوبة في تأكيد كسر مستوى 40.00، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف الآن ويختبر مقاومة المثلث الهابط الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع مقاومة هذا النموذج ليضيف مزيد من القوة إليها، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 38.80 ثم 37.12.

 

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستويات 40.55 ثم 41.36 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.36

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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