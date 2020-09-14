شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي – تحليل - 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بميل صاعد ليتخطى مستوى 37.50 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، خصوصاً بعد تخطي مقاومة القناة الفرعية الهابطة، في طريقه لاختبار المقاومة المحورية 38.44، والتي تمثّل مقاومة نموذج قاعد مزدوج يملك أهداف إيجابية تصل إلى 40.00.
من هنا، فإننا نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 36.75 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.30 والمقاومة 39.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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