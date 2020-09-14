شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحوم حول المقاومة – تحليل - 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 26.90 ولا يزال دونه، مما يبقي على السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، مع الإشارة إلى أن الهدف المتوقع للموجة الهابطة يتواجد عند 25.06.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 26.90 والثبات بإغلاق يومي فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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