شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية بعد اختبار الدعم المحوري 1934.86 والتماسك فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية المتوقعة تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1934.86.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 1975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد