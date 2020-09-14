شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 14-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية بعد اختبار الدعم المحوري 1934.86 والتماسك فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية المتوقعة تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1934.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1935.00 والمقاومة 1975.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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