شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 12 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من اقتصاديات منطقة اليورو ووسط على شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1847، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1842 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1851، بينما حقق الأدنى له عند 1.1832.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 4.0% مقابل 9.1% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 18.3% مقابل 12.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل ألقاء محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة موجزة في الاجتماع الافتراضي لمجلس محافظي المصارف المركزية والسلطات النقدية العربية، وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أعرب رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو عن أهمية التزام بريطانيا باتفاقية الخروج المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وبالأخص حيال وضع أيرلندا في الاتفاق، وذلك اذا ما كانت ترغب في التوصل لاتفاق تجاري.

ويذكر أن المفاوضات إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشهد حالة من التعثر في أعقاب اعتزام بريطانيا على تخطي القانون الدولي بخرق اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد والذي يقضي بترسيم الحدود بين إنجلترا وأيرلندا الشمالية، وذلك نظراً لرفض الأخيرة الخروج من دائرة الاتحاد الجمركي الأوروبي، الأمر الذي تسعي بريطانيا لتجاوزه معلله ذلك بأنها لن تسمح بتقسيم المملكة المتحدة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أفاد على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.