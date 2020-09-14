شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الرابعة على التوالي مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 30 من تموز/يوليو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له 12 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني وفي أعقاب التقرير حيال قرب توفير لقاح لفيروس كورونا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.96% لتتداول حالياً عند 939.96$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 931.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 930.83$ للأوتصة، وذلك وسط تراجعت مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 93.20 مقارنة بالافتتاحية عند 93.29.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 8.7% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو والتوقعات بارتفاع 8.0% ومقابل ارتفاع 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية النهائية للمؤشر ذاته تراجع 15.5% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات بتراجع 16.1%.

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وفي نفس السياق، تابعنا أيضا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي أوضحت تسارع النمو إلي 9.6% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.2%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي لليابان والتي أظهرت تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 9.0% في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق حالياً لنتائج انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لاختيار زعيم الحزب الذي سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا المرشح الأوفر حظاً لخلافة آبي ويليه وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا، ثم وزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية عن احتمالية نشر لقاح للأمريكيين بحلول نهاية العام، ما يعد إطار زمني أقصر مما اقترحه معظم مسئولي الصحة العامة في أمريكا، وجاء ذلك في أعقاب أفادت شركة أسترا-زينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد عن استأنف تجربة المملكة المتحدة للقاح بعد توقف الدراسة بسبب مخاوف من مضاعفات أحد المرضي المشاركين في التجربة.