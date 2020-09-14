شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 26 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له 12 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما مع التطلع لنتائج الانتخابات اليابانية اليوم الاثنين وفي أعقاب التطورات التي تبعنها حيال لقاح فيروس كورونا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.45% لتتداول عند 1,957.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,948.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,947.90$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 93.19 مقارنة بالافتتاحية عند 93.29.

هذا وتتطلع الأسواق لنتائج انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لاختيار زعيم الحزب الذي سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الأوفر حظاً لخلافة آبي ويليه وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا، ثم وزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية عن احتمالية نشر لقاح للأمريكيين بحلول نهاية العام، ما يعد إطار زمني أقصر مما اقترحه معظم مسئولي الصحة العامة في أمريكا، وجاء ذلك في أعقاب أفادت شركة أسترا-زينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد عن استأنف تجربة المملكة المتحدة للقاح بعد توقف الدراسة بسبب مخاوف من مضاعفات أحد المرضي المشاركين في التجربة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أفاد على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.