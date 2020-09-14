شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية مدعومة بالتفاؤل حيال لقاح لكورونا وصفقات الاستحواذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مدعومة بالتفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال قرب التوصل للقاح لفيروس كورونا عقب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية عن احتمالية نشر لقاح للأمريكيين بحلول نهاية العام، ما يعد إطار زمني أقصر مما اقترحه معظم مسئولي الصحة العامة في أمريكا، وجاء ذلك في أعقاب أفادت شركة أسترا-زينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد عن استأنف تجربة المملكة المتحدة للقاح بعد توقف الدراسة بسبب مخاوف من مضاعفات أحد المرضي المشاركين في التجربة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لاستعداد مجموعة سوفتبنك اليابانية لبيع مصمم رقائق الهواتف الذكية البريطاني أرم القابضة إلى شركة نفيديا الأمريكية للرقاقات، بعد أن وافقت الأخيرة على صفقة الاستحواذ مقابل 40$ مليار، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل الشركاتان، وستقوم تفيديا بدفع 12$ مليار تقداً متضمنين 2$ مليار مستحقة الدفع عند التوقيع على الصفقة بالإضافة إلى مزج 21.5$ مليار في أسهمها.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا التقرير التي تطرقت لكون شركة جيلياد سينسيسز ستستحوذ على شركة إمونميذيز مقابل 21$ مليار، والتقرير التي تطرقت لكون صفقة بيع شركة بيتا-دانس الصينية المالكة لتطبيقها "تيك-توك" في الولايات المتحدة تقترب من نهاياتها وسط ترجيح الكفة لصالح شركة أوراكل الأمريكية على حساب شركة مايكروسوفت الأمريكية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر أداء القطاع الخدمي والتي أوضحت انكماشاً إلى ما قيمته 46.9 مقابل 54.4 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 8.8% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 95.8% مقابل 98.4%.

بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي تؤكد على ارتفاع 8.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو ومقابل ارتفاع 1.9% في حزيران/يونيو، بينما قد تؤكد القراءة السنوية للمؤشر ذاته على تراجع 16.1% خلال تموز/يوليو.

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وفي نفس السياق، فقد تظهر قراءة معدل استغلال الطاقة لشهر تموز/يوليو لليابان تباطؤ النمو إلي 0.2% مقابل 6.2% في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 7.9% في حزيران/يونيو.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لنتائج انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لاختيار زعيم الحزب الذي سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا المرشح الأول لخلافة آبي ويليه وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا، ثم وزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.95% ليربح 15.56 نقطة ويصل إلى المستوى 1,652.20، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.74% ليربح هو الأخر 173.69 نقطة ويصل إلى المستوى 23,580.18.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% ليربح 19.61 نقطة ويصل إلى المستوى 4,646.89، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 13.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,274.08.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.70% ليربح 171.28 نقطة ويصل إلى المستوى 24,674.59، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.24% ليربح هو الأخر 29.65 نقطة ويصل إلى المستوى 2,426.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.19% ليربح 21.76 نقطة ويصل إلى المستوى 11,769.79، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 32.68 نقطة ويصل إلى المستوى 5,892.10.